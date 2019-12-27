東京海關成田海關支署以及千葉縣成田國際機場警察署27日宣布，本月3日逮捕1名西班牙男子，他在防寒鋪綿夾克中藏了約1.5公斤的液狀古柯鹼企圖闖關未果。液體很難經由X光掃瞄發現，將液狀古柯鹼藏在衣服裡也是罕見的運毒法。

東京海關的新聞資料指出，這名40歲無業的西班牙男子從巴西經德國後，於12月3日抵達日本。海關的檢查官檢查他的行李時，發現有3件夾克很不自然地沉重，用X光檢查也看不出衣服裡面是什麼東西？

日本成田機場海關查獲將液狀古柯鹼藏在綿夾克中試圖闖關的走私犯。(東京海關在官網上公布的照片)

檢查官員用手觸摸夾克後覺得可疑，於是用針刺才發現是用古柯鹼溶成的液體，於是當場以違反麻藥及精神藥取締法的現行犯將他逮捕，5日移交千葉地方檢察廳，檢方已將他起訴。

原來他的3件鋪綿夾克中，藏了液狀的古柯鹼，液體裝在很薄的袋子裡，沿著鋪綿藏得很隱密。液體中所含的古柯鹼藥量目前還在鑑定中。光液體的重量就有1公斤又557.3公克。

(中時電子報)