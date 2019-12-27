東京海關成田海關支署以及千葉縣成田國際機場警察署27日宣布，本月3日逮捕1名西班牙男子，他在防寒鋪綿夾克中藏了約1.5公斤的液狀古柯鹼企圖闖關未果。液體很難經由X光掃瞄發現，將液狀古柯鹼藏在衣服裡也是罕見的運毒法。
東京海關的新聞資料指出，這名40歲無業的西班牙男子從巴西經德國後，於12月3日抵達日本。海關的檢查官檢查他的行李時，發現有3件夾克很不自然地沉重，用X光檢查也看不出衣服裡面是什麼東西？
檢查官員用手觸摸夾克後覺得可疑，於是用針刺才發現是用古柯鹼溶成的液體，於是當場以違反麻藥及精神藥取締法的現行犯將他逮捕，5日移交千葉地方檢察廳，檢方已將他起訴。
原來他的3件鋪綿夾克中，藏了液狀的古柯鹼，液體裝在很薄的袋子裡，沿著鋪綿藏得很隱密。液體中所含的古柯鹼藥量目前還在鑑定中。光液體的重量就有1公斤又557.3公克。
(中時電子報)
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