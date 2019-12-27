國民黨台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔（中）舉辦潭子競選總部成立晚會，鴻海創辦人郭台銘（左五）台中市長盧秀燕（右五）及多位黨籍立委、里長同框站台，氣勢如虹。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（左）牽著楊瓊瓔（右）的手，籲支持者力挺楊瓊瓔進軍立法院，在中央替台中人民發聲。（王文吉攝）

鴻海創辦人郭台銘（右）號召郭粉選擇做事的人，籲讓楊瓊瓔（左）重返立院為民服務。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（左二）致贈包子、粽子，預祝（右二）楊瓊瓔「包中」。（王文吉攝）

台語唱將袁小迪演唱代表作《重出江湖》，唱出楊瓊瓔「重返國會」心聲及勝選。（王文吉攝）

潭水亭觀音媽廟前廣場湧入爆棚群眾，熱烈搖旗歡迎楊瓊瓔、郭台銘、盧秀燕大進場。（王文吉攝）

楊瓊瓔舉辦潭子競選總部晚會，潭水亭觀音媽廟前廣場湧入爆棚群眾，

國民黨立委候選人楊瓊瓔舉辦潭子競選總部成立晚會，鴻海創辦人郭台銘、台中市長盧秀燕及多位黨籍立委、里長同框站台，氣勢如虹。（王文吉攝）

國民黨立委候選人楊瓊瓔27日晚間舉辦潭子競選總部成立晚會，周錫瑋、謝龍介到場助講，台中市長盧秀燕、鴻海創辦人郭台銘壓軸同框楊瓊瓔大進場，與3500多名支持者熱情沸騰。郭台銘稱讚楊瓊瓔有經驗、有拚勁，號召郭粉選擇做事的人，讓楊瓊瓔重返立院為民服務。

楊瓊瓔潭子競選總部晚會於潭水亭觀音媽廟前廣場舉行，支持者晚間6點起陸續湧入，廟埕紅椅座無虛席。台語唱將袁小迪演唱《重出江湖》，唱出楊瓊瓔「重返國會」心聲及勝選。郭台銘站台致贈果凍、青蒜預祝「凍蒜」，盧秀燕則送上包子、粽子，象徵「包中」。

郭台銘小感冒，上午臨時取消新竹助選，晚上仍出席造勢活動，抱病力挺楊瓊瓔。他呼籲郭粉選擇能夠做事的人，除肯定盧市長停掉中火2部機組，展現魄力，更讚賞楊瓊瓔有經驗、有拚勁，幫助盧市長支撐半邊天，現在轉戰立委，將與盧市長合作，為台中建設打拚。

盧秀燕更是大力為楊瓊瓔助講，她說，自己身為一個市長，當然希望能有盡心盡力、鞠躬盡瘁的副市長拚市政，但是光在地方單打獨鬥不行，要有人到中央去，她忍痛犧牲，拜託楊瓊瓔進軍立法院，到中央替台中人民發聲。

楊瓊瓔壓軸演說，她說，自己是一個單純的小女子，現在卻面對全黨戰一人，對手每天都有大人物助選，還是有很多人要她加油，讓她很感動！楊喊出「抗中火保台中」，表示進入國會，絕對不要再有政治口水，促台灣走出去，絕對不能再鎖國，要跟世界各國做朋友。

(中時 )