畢業校友、凱渥模特兒陳靜也特地返校擔任模特兒，用實際行動為學弟妹加油。（葉書宏攝）

「家政群科」聯合畢業成果展，結合幼兒保育科、流行服飾科以及美容科的應屆畢業生，展現在校3年的學習成果。（葉書宏攝）

能仁「家政群科」聯合畢業成果展

新北市能仁家商今（27日）舉辦「家政群科」聯合畢業成果展，結合幼兒保育科、流行服飾科以及美容科的應屆畢業生，展現在校3年的學習成果。畢業校友、凱渥模特兒陳靜也特地返校擔任模特兒，用實際行動為學弟妹加油。

「家政群科」聯合畢業成果展，結合幼兒保育科、流行服飾科以及美容科的應屆畢業生，展現在校3年的學習成果。

流行服飾科的服裝走秀，透過主題規畫，結合多媒材及造型設計等元素的運用，從打版、縫紉、剪裁，到模特兒走秀，營造出豐盛華麗的服裝設計，充份展現時尚文化的交融及衝擊。

美容科結合美容、美髮、彩繪、配飾製作及噴槍彩妝等專業技能，輔以服裝設計、整體造型、美姿美儀等跨域能力，集合所有「美」感於一身，帶領大家不一樣的視覺享受。

幼保科以熱鬧有趣的幼兒戲劇和舞蹈表演為畢展的主題展現，「SHOW」的活力拉拉舞，經由專業並且有趣的幼兒韻律課程編排，加上音樂及樂器的伴奏，展現出幼保科活潑、熱情的精神。

值得一提，校友陳靜已成為凱渥模特兒，特地返校替學弟們加油並擔任畢業成果展的模特兒。陳靜表示，和學弟妹都是好朋友，剛好有時間就回來幫忙，不僅看看學弟妹，也很懷念以前的學生生涯。

流行服飾科學生黃士錕表示，歷經2至3個月至準備，所有作品都是手工完成，想要呈現出高貴、典雅的感覺，可以參加成果展感覺很開心。學生陳以真也說，「相當有成就感！」從設計、製作到最後展出，全都出自於同學們的雙手。

(中時 )