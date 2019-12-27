俄最新式亞森-M級核潛艇在北德文斯克造船廠下水

俄羅斯最新式量產改進型「亞森-M」級第4代攻擊型核潛艇「新西伯利亞號」，日前在北德文斯克北方造船廠下水，這型核潛艇在武器裝備、無線電系統和動力裝置都使用許多最新的技術，其噪音更低、速度更快，超出美國現役所有潛艇。目前俄羅斯計劃建造4艘，其中2艘預計在2020年服役。

據《衛星通訊社》報導，俄羅斯海軍上將尼古拉．葉夫梅諾夫指出，該潛艇人員已經完成海軍訓練中心培訓，並準備好掌握新型武器和裝備。新西伯利亞號核潛艇計畫於2020年交付海軍，屆時還將交付首艘亞森-М級「喀山號」核潛艇。喀山號最初計畫在2019年底前交付，但由於必須進行補充測試，交付被推遲至2020年。

目前俄羅斯正在建造改進型亞森-М（885М）級多用途核潛艇共有4艘，分別是喀山號、新西伯利亞號、克拉斯諾亞爾斯克號和阿爾漢格爾斯克號。此等級的亞森-М級核潛艇排水量13800噸，艇長130米，寬30米，下潛深度520米，艇員64人，續航力100天，最大水下航速31節。

《俄羅斯報》網站指出，未來俄羅斯多用途核潛艇都將按這一設計版本生產。新西伯利亞號是按照現代化設計方案建造的，使用了一些俄造船業迄今尚未普及的新技術，在武器裝備、無線電系統和動力裝置等許多方面使用了最新的獨特研發成果。

報導指出，新西伯利亞號由聖彼德堡孔雀石設計局設計，亞森-M級系列核潛艇除具備前幾代多用途核潛艇的性能以外，還因為裝備遠端巡航導彈而具備核戰略遏制任務。而且這艘新一代核潛艇將更靜音、航速更快。

據稱，核潛艇降低噪音是非常關鍵的技術，美國核潛艇動力來源大多使用自然循環反應堆，而俄羅斯潛艇直到最先進的亞森級，仍然使用主動循環堆。即便如此，亞森-M級與美國海狼級的低速噪音極為接近，但在高速噪音上，亞森-M級比海狼級還要低10分貝左右。

(中時電子報)