2020總統大選第三場電視政見發表會登場，國民黨候選人韓國瑜拿出一張紙板，內容為總統蔡英文在2015年12月25日發表的臉書文章，直接打臉蔡。網友直呼，韓國瑜的手板真的太狂了！

蔡英文在2015年12月25日發表的臉書文章，內文寫道「一個無法讓人民安心的政府，卻經常誇言政績、自我感覺良好，可見執政者跟人民的距離有多麼遙遠。執政無法讓人民安心，選舉到了卻經常用『恐嚇牌』、『對立牌』來激化選情，製造社會不安，以此召喚『含血、含淚、含恨』的選票，這種『無良政府』跟『黑心食品』一樣，必須被下架！」韓國瑜指出，蔡英文這篇文章點出民主最寶貴一面，一個政府要貼近民意，不能用謊言欺騙，更不可以遠離人民。

PTT網民貼文表示，韓國瑜的手板真的太狂了XD！直接用2015年的蔡英文臉書發文，打臉蔡，那篇文章真的完全打臉現在的蔡英文，蔡英文真的完蛋了，哈哈哈，只能說韓國瑜的政見發表會表現真的太好了。

網友紛紛表示，「笑死，毫無違和。」、「菸粉崩潰了。」不過也有人問，「政見勒？」

(中時電子報)