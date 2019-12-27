民主進步黨籍立法委員余天、網紅館長收到勒索金錢恐嚇信，新北市警方雖研判是傳統老套亂槍打鳥詐騙，仍不敢大意，已蒐集相關事證與帳戶資料供內政部警政署刑事警察局偵辦。

新北三重區警方今天晚間表示，余天助理下午報案，新北服務處接獲署名「小林」者致函，自稱自己的大哥與余天有幾面之緣，需新台幣20萬元應急跑路，且非常熟悉余天家人狀況，希望余天「幫忙」，否則就要余天家人好看。

警方表示，恐嚇信是印刷字體，是很傳統老套的詐騙手法，類似有些以電話恐嚇，假裝綁架親人手法，企圖專挑名人以亂槍打鳥方式恐嚇；如果收信者礙於名聲不敢張揚、私自匯款，就讓詐騙集團得逞。

不過，警方說，仍依程序按恐嚇信提供的銀行帳戶調閱資料，顯示是人頭帳戶，詐欺集團只要透過車手提款就可輕鬆詐欺獲利。

警方表示，信件郵戳是從是中華郵政台北信件處理中心寄出，中心每天集中處理台北地區大量信件，往上追查不易，會持續從人頭帳戶金流追查。

警方說，余天國會辦公室也接獲類似恐嚇信，助理已向刑事局報案，刑事局向三重警方調閱資料，應會彙整統一由刑事局偵辦。

另外，館長在社群網站臉書（Facebook）貼出接獲的恐嚇信內容指出，基於江湖道義，希望匯15萬元到指定帳戶內，且不得報警，否則將不利館長人身安全，恐嚇信也提供匯款帳戶。

新北市政府警察局新莊分局表示，目前尚未接獲報案，側面了解是館長旗下健身房新莊店收到，已積極聯繫館長方面，將依恐嚇信件指紋、帳戶資料等積極偵辦。

(中時電子報)