2020總統政見發表會今晚在激烈話語交鋒中落幕，蔡英文總統成為國親兩黨總統候選人韓國瑜、宋楚瑜攻擊對象，宋楚瑜在第一輪申論，套上「畢業袍」，以更應景地挖苦蔡英文博士學位爭議，但第二輪開始，宋則恢復一貫的淺藍色西裝，配戴橘紅色領帶的專業形象，宛如上演「變裝秀」。

蔡英文總統的博士學位爭議由台大法律系名譽教授賀德芬於今年5月首次開槍後，引爆爭議連連，蔡英文多次反駁，並決定對相關人士提告，拖了4個月才公布35年前論文原稿，並正式授權國家圖書館。前總統馬英九日前二度引蔡英文講不清博士學問爭議，質疑蔡個人誠信問題。

宋楚瑜今晚在最後一場政見發表會上，第一輪申論時，十分應景地套上「畢業袍」，以身歷其境地挖苦蔡英文，還指教蔡英文領取博士學位有幾項證明，包含完成課程、通過語言與專業科目等重要考試、撰寫論文並通過口試，講到哪裡就秀出自己的證件，甚至搬出厚厚一本博士論文，彷彿隨手可得，對比蔡英文日前推託時日才公布論文的反差。

(中時 )