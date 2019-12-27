創校百年的中興大學，結合人工智慧（AI）與農業人才，27日成立「智慧農業研發中心」，打造台灣成為智慧農業重鎮，未來將作為產官學協作平台，以精準農業、設施農業、生態農業、林業、畜牧業，及水產養殖業等六大主題為基礎，導入AI協助農業升級，把台灣農業帶出去，連結國際、連結未來。

智慧農業研發中心，由行政院農委會與中興大學共同提供建置經費，包括興大副校長周至宏、農資學院長詹富智、土木系特聘教授楊明德，及農藝系副教授楊靜瑩策畫，農委會科技處與農試所協助規畫，智慧農業研發中心辦公室設在興大食品與農業安全檢測大樓七樓，將提供智慧農業研發與推廣服務。

該研發中心開幕，由興大校長薛富盛、副校長周至宏、副校長黃振文、農委會科技處長王仕賢，及農試所副所長蔡致榮等人共同啟動。

身為興大智慧農業研發中心籌備處主任、農資學院院長詹富智表示，該中心將整合校內農資、生科、獸醫、理、工、電資及管理七大學院資源，並結合中部學研單位，包括農試所、藥毒所、種苗場、改良場及特生中心等單位，共同推動智慧農業產業的研發。

針對農業發展的各面向，將從育種、生產、環境與病蟲害的監測、設備開發、大數據收集與分析、物聯網建置、智慧傳輸及行銷等，進行跨領域合作研發。

該中心除連結在地外，未來也將連結國際，由於台灣的農業生產技術，領先東南亞，許多國家都會到台灣取經，透過智慧農業，可協助產業升級，將有助台灣農業推展到國際市場。

尤其，因應台灣農業面臨的問題，如國際上農業競爭激烈、農業人口外移導致人力資源不足、及全球氣候變遷使得環境劇烈變化，台灣急需進行農業轉型。

為此，政府積極推動「新農業創新推動方案」，並列為「五加二」創新產業計畫之一，希望以跨領域合作方式，結合農業及科技創新，發展出可適應氣候變遷、提高生產效率，及質量保障的農業生產及經營方式。

(工商 )