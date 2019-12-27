總統大選最後一場政見會今（27日）舉行，讓資深媒體人羅友志相當關注，不過他卻意外被總統蔡英文最後10秒發言激怒，忍不住在臉書發文痛批小英太可惡了，直指這場政見發表會，真的是小英的「最後一次」！

先前羅友志上政論節目，聽聞綠委被追問楊蕙如在哪裡，搞笑神回「楊蕙如在每個民進黨人的心裡」掀熱議，這次政見會蔡英文會後受訪，也被問及卡神事件，記者提問謝長廷回到台灣，而卡神又被認為是謝系子弟，會不會希望謝長廷對卡神事件說清楚。對此小英回應謝長廷要怎麼說明都尊重對方，不過這個案子已進入司法程序，不便做過多評論。

而對於韓國瑜批她為讀稿機，蔡英文也犀利回擊，常常講錯話、信口開河的人當然是不需要讀稿機，身為國家元首講話必須精確，也需完整清楚，有時候的確是需要讀稿機，各國元首也一樣。

羅友志臉書全文：

最後十秒：

「這一次選舉年輕人選擇我，不是因為我有做什麼民生法案，是因為我的價值，跟他們在一起的價值！」

好誠實，妳根本利用年輕人對未來複雜的生活、政治細節無知，綁架他們的恐懼感！

一位真正的領導人，是…

妳應該要讓年輕人知道妳為他們做了什麼民生法案，讓成年人認同妳的態度跟價值！

妳誠實的說了，愚化年輕人的手段！

太可惡了！

最後一次政見發表會，真的是妳的「最後一次」！

沒了！The End！GG！Fin！

(中時電子報)