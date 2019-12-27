到底台啤本季何時才會嘗到敗績呢？起碼巴克利絕對不同意！靠著巴克利拿下全場最高27分，外加10籃板、2助攻，台啤27日以104比82痛宰僅剩單洋將苦撐的九太科技，勇奪開季7連勝，巴克利很有機會成為史上首位連3周MVP。

前役遭遇璞園拿下25分、5籃板的巴克利，只要29日面對台銀繼續展現全能身手，且幫助台啤續保不敗之身，確實很有可能成為SBL史上第1位連3周獲選MVP的球員，但他聽到的反應是，「這很酷！但其實我從未想過這些獎項。」

「就跟我前幾場賽後講的一樣，我們可以續保連勝，主要還是我們團隊戰力的發揮，靠的是全隊一起努力，而不是我一個人的功勞，」巴克利說，「我只想在場上盡我所能幫助球隊贏球，很高興我們到現在還沒輸過，希望可以保持下去。」

巴克利也透露自己來台之後的「保養」之道，「我來到台灣之後，幾乎每天都要吃4份巧克力吐司，因為我在美國就很愛吃花生醬奶油吐司，來到台灣就改吃巧克力吐司，甚至我也很愛喝珍珠奶茶，現在我每天至少都會喝兩杯珍珠奶茶。」

面對九太僅剩單洋將的窘境，台啤總教練周俊三不想多加批評，「我不會管其他球隊處理洋將的方式，台啤就是始終如一，畢竟我們兩個球季之前，也在洋將選擇上面吃了虧，如今好不容易找來塞瑟夫與巴克莉，我們只會繼續努力。」

由於台啤得分再次破百，誰拿第100分就請全隊吃披薩的「傳統」也再啟動，這次苦主換成「大瀚」黃泓瀚，但他賽後開心表示，「就當作我們7連勝慶祝吧！由於前次黃聰翰還沒請客，我會接在他請完之後，再請全隊吃披薩。」

目前僅拿1勝6敗墊底戰績的九太，幾乎預告將跟璞園爭搶上半季最後1名位置，九太總教練劉嘉發說：「很不好意思！我們今晚打得很不理想，攻防上面都有落差，希望明天我可以把士氣重新帶動起來，我想這種連敗情況難免。」

(中時 )