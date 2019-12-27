美國電動車大廠特斯拉（Tesla）近日股價迭創新高，Wedbush證券樂觀預期該公司的獲利與成長前景，帶動26日股價再次締造新猷，首度衝破430美元大關。特斯拉自2010年上市以來，股價累計飆漲1,683％。

特斯拉26日股價收盤大漲1.3％，以430.94美元作收。特斯拉在26日盤後表示，大陸多家銀行已經同意給予上海超級工廠貸款，將有助該廠房生產運作。

Wedbush證券公司分析師伊弗斯（Daniel Ives）26日將特斯拉的目標價一口氣提高100美元，至370美元，不過仍維持「中立」的投資評等。

伊弗斯在報告中指出，根據特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）與該公司加州費利蒙（Fremont）旗艦組裝廠的訊息顯示，Model 3的市場需求可望為第四季業績寫下好兆頭。

伊弗斯表示：「美國與歐洲消費者對Model 3的需求強勁，可望推動第四季業績，協助特斯拉2019會計年度達到交車量36萬至40萬輛的目標，意味著交車量年成長率將在45％至65％之間。」

特斯拉第四季交車量報告和業績，預估分別在2020年1月初和2月公布。

伊弗斯指出，若特斯拉能維持獲利水準和市場需求，特別是歐洲和大陸市場，股價可望更上層樓。

FactSet調查的27位分析師意見，對特斯拉的平均目標價為328.55美元。

特斯拉10月出爐的第三季業績意外傳出喜訊，點燃這波強勁的股價漲勢。特斯拉股價在過去三個月躥升77％，漲幅遠遠領先大盤，同期標普500指數僅上漲8.6％。

特斯拉的市值目前已來到780億美元，大幅高於底特律三大汽車廠－通用（GM）、福特與飛雅特克萊斯勒（FCA）。

(工商 )