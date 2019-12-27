竹南工業區不平靜 光電廠火警後漆廠又冒煙 23:312019/12/27 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 竹南工業區內，1家水漆調和工廠傳出火警，濃煙密布。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 竹南工業區夜晚不平靜，繼1家光電廠無塵室傍晚近6時許發生火警，晚間7時許另1家水漆調和工廠也起火燃燒，消防局獲報出動竹南、造橋、後龍、頭份4個分隊人車前往灌救，晚間9時許殘火處理，由於現場濃煙密布，消防人員隨後進行排煙。 竹南工業區內，1家水漆調和工廠傳出火警，濃煙密布。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真） 水漆調和工廠內堆有大批漆桶。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真） 竹南工業區內，1家水漆調和工廠傳出火警，消防人員進行排煙處理。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真） 竹南工業區不平靜，消防人員晚間「趕攤」救援，累得人仰馬翻。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真） 消防局指出，發生火災的水漆調和工廠佔地約120坪，為鐵皮屋建築，現場堆有大批漆桶，幸好當時廠內沒有人員受困。晚間7時許廠內悶燒，冒出大量帶著異味的濃煙，消防人員到場後持續灌救，晚間9時許進行殘火處理，並加強排煙，順利撲滅火勢。 (中時 ) #人員 #竹南 #排煙 #消防局 #工廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 二林娃娃車對撞廂型車 8學童送醫 19:112019/12/23 社會 神岡木工廠失火 黑煙衝天屋頂燒塌 13:062019/12/24 社會 鋰電池倉庫「閃燃」 消防員救火10人傷 9人已出院 14:092019/12/24 社會 觀光工廠嘉年華 29日台南佳里登場 17:382019/12/24 生活 杜邦送暖給竹南家扶中心 08:522019/12/25 生活 「急救更多人」 中市消防局提升人車救護能量 15:282019/12/25 社會 頭份竹南間清寧陸橋 將開放機車行駛 17:352019/12/25 社會 金門阿嬤噎到昏迷 119線上隔空救人 09:192019/12/26 生活 台鐵大山站禍不單行 剛遭撞又號誌故障影響延誤列車 10:362019/12/26 社會 幼童參訪竹南警分局 直喊「長大也要當警察」 10:542019/12/27 社會 社會熱門新聞 只有累死的牛...男跟女床戰比久 第7回合男人死了 - 社會 視訊聖誕夜出差女友 驚見「姊夫躺床」入鏡綠爆 - 社會 荒唐老爸跟寶寶搶奶 夫妻邊哺乳邊嘿咻 - 社會 法拉利與機車板橋擦撞 6旬騎士送醫 - 社會 偷喝人牛奶被加料 竟意外「通了」苦主氣瘋 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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