竹南工業區夜晚不平靜，繼1家光電廠無塵室傍晚近6時許發生火警，晚間7時許另1家水漆調和工廠也起火燃燒，消防局獲報出動竹南、造橋、後龍、頭份4個分隊人車前往灌救，晚間9時許殘火處理，由於現場濃煙密布，消防人員隨後進行排煙。

竹南工業區內，1家水漆調和工廠傳出火警，濃煙密布。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

水漆調和工廠內堆有大批漆桶。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

竹南工業區內，1家水漆調和工廠傳出火警，消防人員進行排煙處理。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

竹南工業區不平靜，消防人員晚間「趕攤」救援，累得人仰馬翻。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

消防局指出，發生火災的水漆調和工廠佔地約120坪，為鐵皮屋建築，現場堆有大批漆桶，幸好當時廠內沒有人員受困。晚間7時許廠內悶燒，冒出大量帶著異味的濃煙，消防人員到場後持續灌救，晚間9時許進行殘火處理，並加強排煙，順利撲滅火勢。

(中時 )