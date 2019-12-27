據大陸媒體報導，12月27日晚間8：46分，大陸長征系列中最強大的長征5號火箭再次於海南文昌發射中心成功發射，目前所有遙測數據正常，火箭搭載的實踐20號衛星將很快進入軌道。

據大陸自媒體《快科技》報導，長征5號是中國大陸現役起飛品質最大、芯級直徑最粗、運載能力最強的運載火箭，網友給予膩稱「胖五」，也是大陸第一個從總體到分系統均採用最新技術的大型液體運載火箭，新技術比例達95%，近地軌道最大有效載荷25噸，同步靜止軌道最大有效載荷14噸。

大陸在文昌航天發射場用長征5號火箭成功發射實踐20號衛星，衛星順利進入預定軌道。這是長征5號火箭的第3次發射，也是時隔兩年多後再次執行發射任務。圖為實踐20號衛星。(圖／中新社）

俄媒《衛星通訊社》指出，長征5號是中國大陸最強大的新一代運載火箭，它的高度是56.97米，一級火箭的直徑達5米，使用液態氧和液態氫為燃料。

此一大型運載火箭首次於2016年11月3日在文昌航太發射場發射時，長征5號首飛未能完全成功，點火發射多次推遲，最後借助上面級的接力才將實踐17號衛星送入預定軌道。

大陸長征5號火箭在時隔兩年多後的第3次發射。圖為海南省文昌市龍樓鎮淇水灣，民眾聚集觀看長征5號火箭發射，紛紛拿起手機拍照。（圖／中新社）

2017年7月長征5號發射實踐18號通信衛星時，第一級發動機發生故障導致發射失敗。

大陸最強長征5號火箭27日晚間8時46分在海南文昌發射中心成功發射。（圖／新浪網)

長征5號第3次發射原定於去年11月底進行，後來變為2019年7月，此後再延期到這次12月才進行。

由於這次發射的長征5號火箭有95%的技術都是全新研發的，前2次失利也給大陸航太事業造成了很大的影響，空間站、東方紅5號微星平台以及遙感衛星等重要發射任務也因而推遲。

報導說，本次搭載的實踐20號通信衛星是首個基於東方紅5號的新一代大型衛星平台技術的大陸航天器，這顆衛星比2年前在事故中墜毀的實踐18號更重、更強。

(中時電子報)