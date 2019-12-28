新北市能仁家商今（27日）舉辦「家政群科」聯合畢業成果展。（葉書宏攝）

新北市能仁家商今（27日）舉辦「家政群科」聯合畢業成果展。（葉書宏攝）

新北市能仁家商今（27日）舉辦「家政群科」聯合畢業成果展。（葉書宏攝）

新北市能仁家商今（27日）舉辦「家政群科」聯合畢業成果展。（葉書宏攝）

能仁家商「家政群科」聯合畢業成果展

新北市能仁家商今（27日）舉辦「家政群科」聯合畢業成果展，結合幼兒保育科、流行服飾科以及美容科的應屆畢業生，展現在校3年的學習成果。其中不少學生家長也到場替孩子們加油，見證孩子們的蛻變。

「家政群科」聯合畢業成果展，結合幼兒保育科、流行服飾科以及美容科的應屆畢業生，展現在校3年的學習成果。成果展以「Beauty Magic／韻（IN）時尚」，呈現出學子活潑熱情且富創意的一面。

值得一提，「Demon＆God」的話劇演出，改編自幼教的繪本故事，藉一連串有趣又奇妙的情節，透過兒童戲劇，提醒大家看似溫柔善良的外表，也不代表著一定完美無缺，人要懂得面對自己的錯誤並且改正自己的行為，才會成為一個人見人愛的好人。

幼兒保育科學生陳豐嘉表示，主要負責道具製作等，過程中雖然會有爭執，但同學們彼此溝通，有著共同的目標，很開心、很感動，可以分享3年來所學。

「爸媽都來看成果展替我加油！」學生蔡安琪說，主要負責舞蹈部分，可以藉由這活動展現3年所學，爸媽都很認同也很支持，雖然很累，但完成之後過程、結果是美好的。

學生林萍鈺表示，剛開始練習時跳得不是很好，但是同學們都很有耐心，舞蹈也跳得越來越好，大家彼此包容、彼此磨合，一起成長。

(中時 )