邱珮淇演小三。

林昀希劇中崩潰痛哭。

東森《美味滿閣》劇情灑狗血般的神展開，被網友吐槽戲稱為 《美味滿閣之炮仔聲》。劇中原為恩愛夫妻的JR紀言愷與林昀希，因小三邱珮淇介入而陷婚姻危機，邱珮淇更藉故住他們家，趁正宮不注意和紀言愷在家中偷情。

日前播出劇情中，林昀希更遭小三陷害，在外險遭壞人強暴，千鈞一髮之際被搭救，林昀希狼狽又傷心的回到家中，卻撞見2人姦情，當場崩潰。這場險遭強暴的戲份，因歹徒要撕破襯衫，若NG重來需費時復原，所以導演拍攝前讓演歹徒的演員和她不斷的演練排戲走位，演員的動作表情與機器一同走位，很順利的一次OK。

戲裡被丈夫和好友背叛，現實中，林昀希也曾經歷劈腿情傷，花了好長一段時間才慢慢走出來。她坦言跟老公和小三的每場對戲，自己都氣得牙癢癢。她賞紀言愷耳光的戲，拍攝時她情緒一上來，連賞了他好幾次巴掌，「可能真的打得太痛，JR紀言愷問我平常這種戲都習慣來真的嗎？讓我很不好意思」。

(中時 )