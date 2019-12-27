2020總統大選第3場政見會今晚登場，3組候選人親民黨宋楚瑜、國民黨韓國瑜、總統蔡英文同台講述政見。韓國瑜批民進黨被新潮流綁架，甚至點名邱義仁直球對決。資深媒體人韋安直指，韓開始丟核彈反擊了，並要讓歷史重演。

韓國瑜表示，新潮流在玩政治、耍政治，他自認百年難得一見的政治奇才，「我看得懂你們在耍什麼，你們已經沒有理想，辜負人民期待」。甚至質疑，連民進黨的政治菁英都已經受不了新潮流，為什麼蔡總統不敢清黨，是沒有膽量、沒有智慧、沒有勇氣，還是被架空。甚至質疑，「你以為票投民進黨，但新潮流是借雞生蛋，整個控制民進黨，吃香喝辣。結果，白天總統蔡英文，晚上總統邱義仁」。

韋安在臉書指出，第三次政見會，韓丟核彈向邱義仁宣戰。北農時怒嗆新潮流段宜康，讓韓重回政壇，並選上高雄市長。今天他要求和邱義仁直球對決，讓邱放馬過來，就算再來兩顆子彈也不怕。

韋安直指，韓國瑜抓住與台灣最大政治勢力新潮流對決的高度悲壯和戲劇感，開始核彈反擊了，並要讓歷史重演。

(中時電子報)