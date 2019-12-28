女團AKB48 Team TP 第三張單曲《 看見夕陽了嗎？》於日前松菸四行倉庫舉辦手渡會，由團員親手將單曲拿給粉絲，吸引大量鐵粉湧入朝聖，當日銷量突破8000張。這首充滿能量的歌曲，希望大家聽到這首歌後能整理心情重新出發。該曲MV用直排輪開場展開序幕，隊長陳詩雅和第三張單曲C位成員邱品涵說：「第一次練習的時候一直抓不到平衡感，摔了很多次，膝蓋搜集一些瘀青，但第二天就好很多了，一直到ＭＶ開拍的時後，很擔心拖累拍攝進度，看到成品之後覺得這一切非常值得。」

邱品涵將於31日參加第70回日本NHK紅白歌唱大賽，成為該節目從開播以來繼歐陽菲菲、翁倩玉、鄧麗君、徐若瑄、周子瑜後，第6位在紅白歌唱大賽演出的台灣藝人，消息傳出後粉絲對邱品涵充滿好奇，社群媒體的粉絲人數也急速增溫。邱品涵覺得這一切很不真實覺的自己很幸運，據了解母胎單身的她從小家教甚嚴，從幼兒園到高中都是由爸爸接送回家，幾乎沒有和同學外出遊玩的機會，現年19歲的她被保護得很好，邱品涵說：「今年生日是12月24日恰巧是第三張單曲發片的日子，又當上Ｃ位，自己一直以來被家人和公司保護的很好，生日願望是想挑戰看看高空跳傘，感覺風景會很漂亮。聽到第三張單曲擁有好成績，也打了一劑強心針，希望這張單曲可以大賣也希望能有更多海外的活動和世界各地的粉絲見面。」

AKB48 Team TP 渡手會。（好言娛樂提供）

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