台灣人平均投保率逾250％，等於每人擁有2.5張保單，但對於身障人士，保險公司為了趨避風險，通常不願意承保，投保率僅有30％左右；中壽推出國內首張身障人士專屬的綜合保險，將壽險、意外險、住院醫療等合而為一，提供免體檢、核保簡單，還有0800的專線服務以及到府理賠，給予身障者更多便利。

中國人壽表示，這張保單預計下周開賣，只要是輕度或中度視障、語言障礙、肢體殘障以及聽障者都可以投保；中國人壽表示，國內身障人口約100萬人，但投保率低、僅約30％，主要的原因是保險公司不願意承保，或者要加價投保；中國人壽首次推出身障人士綜合保險，期望廣納身障朋友，預計4成左右的身障人士，是這張保單訴求的開發族群。

中壽分享，曾有身障父親，因為意外傷害無法申請保險，龐大的醫療費用影響家庭經濟，不幸過世，也沒有壽險保單可留遺留給年幼孩子以及家庭，這類案例太多，才興起設計身障人士綜合保險的想法。

中壽副董事長郭瑜玲表示，設計身障人士綜合保單不能站在獲利的角度，更不是為了達成金管會的KPI才推出，是為了公平待客原則，更落實企業社會責任，替台灣弱勢族群多做點事。

(中時 )