蚵寮國小27日舉行「鹽工原鄉-王爺港鹽田」3D彩繪牆揭幕典禮。（蚵寮國小提供／劉秀芬台南傳真）

蚵寮國小27日舉行「鹽工原鄉-王爺港鹽田」3D彩繪牆揭幕典禮。（蚵寮國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市北門區蚵寮國小27日舉行「鹽工原鄉-王爺港鹽田」3D彩繪牆揭幕典禮。這是蚵寮國小全國首創校本3D彩繪課程內容，不只是蚵寮師生看圖聽、說、讀、寫、作蚵寮故事的題材，也成為假日訪客打卡及瞭解蚵寮歷史的景點。

3D彩繪課程由善化蘭心扶輪社與台北市華朋扶輪社贊助經費，3D彩繪大師曾進成指導完成。善化蘭心扶輪社社長洪麒棻、總監夫人歐桂秀、台北市華朋扶輪社社長武家安、地區扶輪基金委員會主委呂明憲、蚵寮保安宮主委洪明農，多位家長也到場參與揭幕典禮。

校長王建堯說，感謝善化蘭心扶輪社和台北市華朋扶輪社捐款，曾進成老師指導創作，讓蚵寮國小師生、社區人士和訪客，得以藉由校本3D彩繪課程—看圖說瞭解蚵寮故事。

王爺港鹽田不僅具也獨特地名，更是日治時期唯一由當地居民蔡天佑等人提出申請開墾，具有「在地」特別的意義。鹽田彩繪不僅道出鹽工的辛苦，曾進成彩繪的「鹽警槍樓」，更是意味著當時人民生活困苦，冒著被鹽警射殺的危險，而偷擔鹽的血淚史。

3D彩繪大師曾進成說明創作理念，指出「作畫融入在地感情最重要，融入感情才有溫度，有溫度才能產生感動」。

曾進成是北門人，應王建堯校長熱情邀約，與社區人士互動，畫出翱翔的黑腹燕鷗、抓魚的白鷺鷥、有洋蔥故事的鹽警槍樓，以及滄海桑田的鹽田，刻劃蚵寮鹽田歷史。

蚵寮國小學童林碩瑩說，看了3D彩繪和聽了老師的解說，才知道原來蚵寮有兩個鹽田，一個是蚵寮鹽田，一個是王爺港鹽田，而王爺港鹽田就在學校後面，現在已經變成停車場了，真可惜。

洪麒棻表示，本著回饋母校與家鄉的心情贊助活動，期待藉由校本3D彩繪課程—看圖說蚵寮故事，營造學社創生，喚醒家鄉人的記憶，也讓小學弟學妹能瞭解家鄉故事，一代傳一代，永久流傳。

(中時 )