新北市南山中學28日將在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演，共計15所新北市、台北市高中職學校39個社團演出。

邀請明倫高中熱音社、新店高中熱音社、松山工農嘻哈研究社、板橋高中琴音社、師大附中吉他社、大理高中吉他社、士林高商新音社、中和高中熱舞社、華江高中熱門舞蹈社、海山高中燙手手語社、中山女高手語社、建國中學手語社、成功高中手語社及北一女中韓國文化研究社等共計15所新北市、台北市高中職學校39個社團演出。

這場學生社團盛會每年在12月底舉行已經連續18年，除了促進校際各社團的交流，觀摩學習之外，更重要的是宣示反毒決心，鼓勵學子從事正當、健康的休閒活動。

公演從下午1時至晚間9時，有歌唱及樂器演奏，也有發人省思、笑中帶涙的話劇，更有充滿活力又帥氣的舞蹈及儀隊操槍、花式籃球、黑暗光瓶等特殊才藝，整場活動接力演出不斷電，精彩可期，現場免門票，並提供週邊商家的折價卷索取，歡迎各校學生、家長、民眾共襄盛舉，給予演出同學掌聲與支持。

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(中時 )