《Pokémon GO》推出夥伴趴趴走，以及跟其他訓練家的夥伴一起合影(至多三人)的功能後，你跟可愛的寶可夢夥伴一起出門去抓寶了嗎？2019 年的最後一個周末，為了完美的送舊迎新，《Pokémon GO》官方特別推出了Pokémon GO冬日週末特別活動，活動時間比一般社群日更長，獎勵加碼也更誘人，訓練家們事不宜遲，帶好你的抓寶裝備出門吧！

Pokémon GO冬日週末特別活動時間是台灣時間2019年12月28日（星期六）11:00～19:00，共有 8 小時，活動內容包含：

(1)冰寒誘餌模組效果延長為2小時：活動期間內，冰寒誘餌模組的效果將持續2小時，有機會吸引到拉普拉斯、信使鳥、噴嚏熊以及更多寶可夢！

(2)學會「珍藏」的冰伊布：只要在使用了冰寒誘餌模組的寶可補給站附近將伊布進化成冰伊布，牠就能學會特殊招式「珍藏」。

(3)雷吉艾斯重返團體戰'L錯過了上次在團體戰捕捉雷吉艾斯的機會嗎？這將是你捕捉這隻冰山寶可夢的大好機會！

(4)額外兩張團體戰入場券——在活動期間內旋轉道館的轉盤，最多能額外獲得兩張團體戰入場券。活動時間結束後，這些團體戰入場券將無法使用。此外，包包內一次最多只能放一張免費團體戰入場券。

同時間，2019年12月24日（星期二）0:00開始的Pokémon GO Holiday也仍舊在進行中(時間至2020年1月1日（星期三）23:59)。活動內容包含：

(1)假日服裝寶可夢：冬季針織帽皮丘、冬季針織帽皮卡丘、冬季針織帽雷丘以及鈴鐺驚角鹿將在Pokémon GO中初次登場！

(2)野生的寶可夢：信使鳥、狃拉、雪童子等冰屬性寶可夢將在地圖上出現，而結冰寶可夢噴嚏熊也將在Pokémon GO道次登場！

(3)從蛋中孵出的寶可夢—7公里蛋將有機會孵出冬季針織帽皮丘、阿羅拉六尾、阿羅拉穿山鼠和鈴鐺驚角鹿！

(4)出現在團體戰中的寶可夢：有機會在二星團體戰中挑戰鈴鐺驚角鹿和冬季針織帽雷丘！

(5)冰寒誘餌模組能吸引到的寶可夢：在使用冰寒誘餌的寶可補給站附近有機會遇見首次在Pokémon GO登場的結晶寶可夢「幾何雪花」！

(6)活動限定田野調查：只要完成活動限定田野調查課題，就能獲得冬季針織帽皮卡丘等寶可夢！

(7)解救暗影寶可夢：我們合理推斷GO火箭隊已經將信使鳥等寶可夢變成了暗影寶可夢！現在在任何地方都有可能發現暗影寶可夢，快動身解救牠們吧！

(8)如果你夠幸運的話，還有機會遇見異色雪笠怪和異色鈴鐺驚角鹿！

(9)商店即將推出冬季主題服飾！ 敬請期待驚角鹿毛衣、驚角鹿髮箍，以及能與冬季針織帽皮卡丘搭配的冬季針織帽！

此外，把握 2019 年最後一個周末至 2020 年 1 月 1 日期間的獎勵活動，內容包含：2019年12月28日（星期六）～2019年12月29日（星期天），捕捉寶可夢時可獲得的XP加倍；2019年12月30日（星期一）～2020年1月1日（星期三），孵蛋所需的行走距離減半 活動期間內放入孵化器內的蛋孵化距離減半。

訓練家們想為今年的抓寶生活畫下完美句點，絕對不能錯過這些冬季活動限定的寶可夢，快將牠們捕捉起來，成為更厲害的訓練家吧！

(中時電子報)