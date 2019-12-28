各位戰友安安，我是 Boring。

過去每個月 Boring 都會提前分享下個月的類股漲跌幅數據給大家，方便戰友們可以提前佈局。

時間過得很快，2019 年已經來到尾聲，今天先來分享明年 1 月的類股漲跌幅數據給各位，相關資訊如下圖所示：

近十年產業 1月份漲跌幅(圖文/無聊詹提供)

從圖上來看，會發現 1 月類股從統計來說，整體表現尚可，台股再創高之後會整理還是續攻呢？

特別會漲的類股：塑膠、電子、電機、鋼鐵等

特別會跌的類股：玻璃、生技、油電燃氣

12 月的大盤雖然表現不錯，但由於高處不勝寒，選股上相對來說比較沒那麼容易，但技籌邏輯的策略都還不錯，就拿月初的選股做功課教學來說，有幾檔短短兩周都有超過 10% 以上的漲幅。

圖文/無聊詹提供

如果你覺得選股很困難，可能是方向沒有找對，比方 12 月是投信作帳的日子，以 12/10 日投信認養策略來說，排行第一名的 3131 弘塑，就連續兩天漲停板伺候！

圖文/無聊詹提供

可別覺得這樣的分享已經是事後諸葛、毫無價值，只要肯下功夫，花時間回測過去這些標的，思考一下技籌邏輯的本質，願意用心體會必能有所獲得。當然，也可以訂閱教學課程做系統性的學習哦！

※本文由無聊詹授權轉載，原文刊登於PressPlay

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(中時電子報)