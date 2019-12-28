「以前都認為倉庫就是物流，把貨搬進去、搬出來，只要有力氣就可以。但是如果有10萬個物品，要如何搬到正確的貨物與數量，這可就是一門大學問，需要很多知識的整合。」耀欣數位科技董事長鄭莒用簡單的語言解釋。

剛剛拿下經濟部「中小企業創新研究獎」，耀欣做的是物流技術服務。

客製化軟硬整合 站穩市場

從每天作業的流程，淡季與旺季分別，商品怎麼包裝？店家給客戶的承諾是4小時送達還是3天送達？倉庫有多大？適合立體或平面？應導入什麼樣的設備、人力或是自動化？所有流程與成本，在一開始規畫就要詳細試算。

鄭莒說，以中國圖書業來說，庫存105萬種書，每一種庫存10本，就有1000萬本，每天異動的訂單超過10萬張，物流的難度是等比級數增加。

增。

跨入物流領域，也是因緣際會。25年前，台灣剛開始發展物流，鄭莒原本在新竹科學園區做自動化設備，有一次在經濟部舉辦的會議上聽到「物流」，就開始研究，甚至修了相關學位。他覺得很有趣，找了教授帶著研究生，看各國物流看了3年，導出了8個發明專利。

耀欣做過最大的倉庫規模，是單層面積14000坪、共4層4棟；最多單一倉庫可以處理30萬箱的物品；最高金額設備加上系統達3億元人民幣。

打入中國市場 放眼全亞洲

2000年進入中國市場，鄭莒回憶當時的辛苦：因為在中國企業的眼中，耀欣是外資，無法打低價戰與中國廠商競爭，卻總是被拿來與德國、日本企業比較。最後熬出頭，獲得中國出版集團、上海世紀的青睞，還幫上海汽車、大眾汽車做零件庫的管理系統，不少在大陸的電子製造業台商，也導入耀欣的物流技術。

他體會到：「對於營收500億元的公司來說，不會在乎物流服務貴了一兩千萬元，他們要的是500億元的貨物能夠順利運作，比的是服務與技術。」而且物流服務必須對每個產業的交易規則都很清晰，否則連進去的門都沒有。

台灣工研新創協會會長高繼祖表示，物流是一個高度機電材整合，同時又需要高度彈性與速度的產業，自動化難度相當高。耀欣做了20幾年，這幾年成長最快速的台灣大型通路商都是重要客戶，耀欣的長處就在於軟硬整合，將物流技術模組化，其物流技術已經能與國際大廠平起平坐。

(中時電子報)