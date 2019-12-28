即將邁入 2020 年，你回顧了 2019 年生活中值得紀念的事了嗎？展望 2020 年，不少人都有習慣提前做好一年計畫，有目標的開始新的一年，期待立下一個好的開始。這個時候，適時發揮一下斷捨離的精神，將家中老舊的物品丟棄或轉送重生，都是不錯的準備工作。而如果在意人際關係的你，會不會也想趁著年底，整理一下即時通訊平台上的好友名單，梳理一下自己的人脈呢？台灣用戶高達 2100 萬的 LINE，近期透過更新悄悄加入了「刪除」好友的捷徑，讓你可以迅速整理好友清單，在 LINE 當中有個嶄新的開始。

近期有 PTT 網友發現，LINE 更新後新增了一個好友「刪除」的捷徑。對此，LINE 方面已正式回應。的確這項功能已經被加入在 LINE Android 版本之中，屬於 LINE 近期優化界面的工作項目之一。未來將會向 iOS 平台推出。

LINE 方面指出，過去要刪除 LINE 好友得經過層層關卡，透過先「封鎖 > LINE設定> 好友> 封鎖名單> 滑動找到該名好友後點選刪除」的多個步驟，才能完成。但現在在 LINE 主頁中的好友名單，只要在這個好友名稱上長按(Android版本中的手勢操作方法)，就可以直接刪除好友，不用在去LINE設定中找。目前這項介面優化是Android 平台先行，只要 LINE Android 版本在9.20.0以上就能找到這個捷徑(根據 Google Play Store，當前最新版本為 9.22.2)，而 iOS 平台將於後續版本中推出。

這個介面優化的目的，LINE 表示是方便用戶管理有效的好友名單，可以更輕鬆刪除。因此使用者就可以在過年前進行好友名單整理，讓好友名單更清楚、也更容易找到要找的朋友。讓使用 LINE 更有效率。

(中時電子報)