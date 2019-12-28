前不久，一名台女在菲律賓長灘島穿「一條線」比基尼趴趴走，遭當局開罰，新聞曝光立刻爆紅；同樣地，一名IG女模古茲曼(Janet Guzman)，日前在墨西哥卡波斯(Los Cabos)海灘慶祝26歲生日時，也穿上「一條線比基尼」現身，渾圓美臀與全身曲線一覽無遺，照片曝光不久就吸引近20萬人按讚，網友全被炸暈。

擁有120萬名粉絲的古茲曼，生日當天穿上號稱「史上最迷你泳衣」亮相，頻頻在遮陽傘下擺POSE、身上重要部位只有3塊布遮住，勉強沒露點，旁人看了臉紅，她倒是相當自在，看起來很有自信，事後還以「生日蛋糕」為標題，PO了多張照片到IG與粉絲分享，短短幾天就多達16萬多人按讚。不過，有不少人評論她的「牙線比基尼」：「跟沒穿有什麼差別？」。

對於網友的酸言酸語，古茲曼根本不以為意，還說會定期在社群平台分享她的火辣照片，引起不少人討論，但越多人討論代表她越紅。

(中時電子報)