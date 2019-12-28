香港反送中示威接連影響台灣年輕世代對大陸觀感，美媒華盛頓郵報報導指出，香港示威浪潮讓台灣「天然獨」世代相信堅信「一國兩制」不可能適用於台灣，成為北京政權中失去的一代。

這篇由華盛頓郵報（Washington Post）北京分社社長弗菲爾（Anna Fifield）報導指出，台灣年輕世代總愛說自己是「天然獨」，從沒想過自己的家園會像1997年的香港一樣被納入中華人民共和國，加上目睹香港鎮壓民主抗議者，讓他們更為堅定。

報導指出，反陸的情緒有望讓現任傾向獨立的總統蔡英文贏得連任，而一旦蔡連任，想要獨立的台灣千禧世代與更容易接受中共統治的長輩之間的鴻溝將會擴大，甚至無法挽回。

報導引述社民黨台北市議員苗博雅的話指出，台灣連一分鐘，甚至一秒都不曾受過中國統治。對許多台灣年輕人而言，稱自己是台灣人是很自然的，「我們有共同的中華文化，但新加坡與馬來西亞等其他許多國家的人也一樣」，並強調「在台灣，我們不崇拜總統，而是批評總統」，說明兩岸的文化差異。

報導指出，弗菲爾指出，像苗博雅這樣的千禧世代是北京領導人的噩夢。中共領導人習近平曾誓言要將台灣置於北京控制之下，但台灣千禧世代只知道民主與多元化，也覺得文化上更接近民主的日本、南韓，甚至美國，而不是習近平強化社會管控的大陸，當然也不可能屈服於習近平對統一的說法。

報導稱，習近平今年一月發表的強硬對台講話，讓蔡總統的民調上升。相反的，保守親中的國民黨候選人韓國瑜在3月進入香港中聯辦後，支持率不斷下滑，這也讓韓國瑜不得不放棄對「一國兩制」的看法，除非「Over my dead body」。

國民黨立法委員許毓仁也表示，不論屬於哪個黨派，「這（一國兩制）是所有人的重大關切」。他指出，民主浪潮並未停止，也沒有回頭路。國民黨也意識到這一點。在與大陸打交道方面，可以有不同看法，但所有人都對民主感到憂心。

報導也訪問中央研究院社會學研究所研究員吳介民，並指出香港局勢對台灣，特別是年輕世代發出強烈訊息，那就是「一國兩制」是不可行的，不可能在台灣運作，這和習近平所說的形成鮮明對比。根據中研院一項民調，年齡在20到34歲的年輕人中，約60%支持完全獨立，較一年前多出10個百分點。

(中時電子報)