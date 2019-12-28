科技業薪水高、福利好，讓不少年輕人嚮往，一名網友在批踢踢po文表示，自己同時被台積電和台達電錄取，但兩家公司的職位、分紅和地點各有優點，讓他好煩惱不知該選哪家？不少過來人分享自身經驗，有人說「這麼多年過去了，我只能說沒後悔當初選擇台積」、「不缺錢就台達吧」。

有網友在批踢踢發文說，自己拿到台積電、台達電兩家公司的offer，但不知該如何抉擇，兩家都是責任制，竹科台積電的職位是系統工程師、而內湖台達電是軟體工程師；台積電分紅較優、而台達約14到16個月。

原po提到，台積畢竟是個工廠，PE能學到的感覺很有限，尤其在裡面的朋友說的公司非常注重資安，嚴禁攜帶智慧型手機，甚至mail都不能亂寄，聽起來是很封閉的環境；而台達是新成立的事業單位，比較偏向自主研發設計，感覺發展空間大很多，甚至有機會出差。

儘管大家都推台積電，可是他家住台北，台積電的薪水扣掉租屋和交通費，其實與台達相去不遠，實在讓他很難下決定，因此希望大家能給個的寶貴建議。

多數網友幾乎一面倒，紛紛回應「不進GG人生GG」、「兩間都很操，如果沒特別喜歡哪個領域，選台積」、「GG領一年抵台達兩年」、「先去GG買車買房 再去台達養老」、「單身選桃園」、「年輕人去GG很辛苦 但GG只要年輕人」、「不用太多期待 選台積 為了你家庭好」。

而另一派的看法則認為，「台達薪水比不上台積電，但工作選喜歡的，心才不會累」、「不缺錢就台達吧 台積學不到什麼」、「如果你熱愛技術選台達」、「要生活選台達」。

(中時電子報)