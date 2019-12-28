2020年快來了！許多人都希望新的一年能受財神眷顧。不過，中華民國星相學會副理事長小孟老師指出，屬這3個星座的朋友，運勢會比較低迷，要多加注意，避免不必要的衝動花錢導致破財。上榜的朋友也別太灰心，老師也提供「守財」小秘招。

根據三立新聞網報導，中華民國星相學會副理事長小孟老師指出，2020年時，以下三星座的人要注意明年容易破財，有很多不必要開銷。

第三名→水瓶座:以小搏大，投資失利

水瓶座是樂於行動的冒險者，但因為做事情較衝動，不夠深思熟慮。因為這種特質，水瓶座不會只想要有穩定的錢財而已，會比較喜歡用錢滾錢，2020年要小心會賠光積蓄；若有人找你創業或者投資副業你也要小心謹慎，以免口袋空空。

第二名→射手座:飛來衡禍，衰事降臨

射手座比較隨性且大辣辣，2020年容易一心多用不夠細心使物品受到損壞，也會有突發事件導致費用的支出，像是手機壞了、車子拋錨、3C用品耗損、罰單等。小孟老師可要勸你，2020年的你就該注意生活中的小細節、不開快車，要隨時檢修物品，如此一來才能躲過厄運。

第一名→巨蟹座座:衝動消費，越買越多

巨蟹座容易被洗腦，常常被店員鼓吹一下就衝動購物，總是在失心瘋後，你又發現原來還有別的地方賣得更便宜，後悔不已。明年初原本沒打算要消費的你，卻花錢越買越多，等到了年底你才了解自己買了很多不必要的東西。

(中時電子報)