卓毓彤劇中強吻言明澔。

卓毓彤劇中喜歡言明澔。

卓毓彤（熊熊）在台視、三立週日偶像劇《網紅的瘋狂世界》劇中喜歡言明澔，為確認自己的心意，她使出襲胸強吻招數。

卓毓彤跟言明澔有吻戲，第一次拍吻戲很緊張，她在事前喝了好幾杯紅酒，想讓自己心情放鬆，結果喝太快，正式對戲時差點不小心睡著。笑說觀眾看播出時，可能覺得她眼神迷濛，那是因為陶醉在他的吻，其實她是真的喝醉了。

有次言明澔不小心碰到卓毓彤的耳朵，卓毓彤忽然一聲嬌嗔，讓言明澔意外發現原來卓毓彤的敏感帶是耳朵，而且光聽到「耳朵」2個字就會害羞。

吸引言明澔的女生類型是可以抓到他的笑點，他說如果女生跟他在一起很常笑，他會喜歡和這個女生相處。卓毓彤說自己很可以抓到言明澔的笑點，但通常笑完就會翻他白眼、罵他，他們最相像的地方是都不在意被別人開玩笑，因此自稱是「好逗陣的鄉土情侶」。

卓毓彤的外表、個性，應該會有很多男生接近她，但卓毓彤說她的男性好友只有張立東和言明澔，笑稱特別感謝言明澔讓她男性好友的顏值拉到最高。卓毓彤誇言明澔非常照顧人，會注意小細節，像是有次他看卓毓彤很冷，於是就把自己的外套給卓毓彤穿，「不要看言明澔的外表好像很man，其實他的內心有很少女的部分」。

《網紅的瘋狂世界》1月4日將在台中中友百貨舉辦粉絲見面會，觀眾可目睹偶像風采。

(中時 )