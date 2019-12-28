HIV擬人化防治系列活動12月展開，推出三大樂團「PrEP藍貝樂團」、「PEP大樹樂團」及「TasP粉紅革命樂團」，一起推出合輯《當天空漸漸亮起》，將HIV防治推廣，用音樂表現希望及美好。今記者會上，原民歌手高蕾雅戴上粉紅假髮，扮成TasP粉紅革命樂團的主唱子嫻，高唱主題曲〈彩虹的方向〉。頂著粉紅長髮的她說：「我是TasP粉紅革命樂團的主唱子嫻，是來防治病毒的！以壓下病毒量的概念，我們團走得是較有能量的流行搖滾樂。TsaP做為三團中唯一有主唱的樂團，象徵為感染者發聲，踏出去除汙名與撕掉標籤的第一步。」而她也講到自己對於愛滋和「愛」的想法：「這次的主題是用音樂治療，為愛發聲，跟我的理念非常符合！」

對於許多人來說，愛滋一直是很神秘又可怕的，高蕾雅表示：「以前大家可能對愛滋會害羞開口詢問，且誤信關於愛滋的謠言，現在有愛滋集這個平台，幫大家整理很多很棒的資訊，覺得很棒，不會被一些流傳的錯誤資訊誤導。」她也建議民眾趁著這次的展出可以前往紅樓來增加對於愛滋的了解，不僅是保護自己，也是保護心愛的人。活動將於周六下午5點在西門町紅樓舉辦「以音樂治療」，由魏嘉瑩、郭修彧、高蕾雅x放客兄弟、9m88四組歌手一起為愛發聲。

HIV病素擬人化進行防治推廣記者會。（台灣醫療科技整合學會提供）

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