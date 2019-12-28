通靈大師江嘉葉。(本報系資料照)

44歲「文青女神」陳綺貞分手音樂人鍾成虎後，近日被《時報周刊》直擊深夜在街頭與一名中年眼鏡男忘情擁吻，事後更爆出其實這位眼鏡男是某銀行的林姓資深襄理，還已婚有2個小孩，氣得正宮嗆告陳綺貞妨害家庭、傷害配偶權與通姦3罪。對此，陳綺貞也相當錯愕，透過經紀公司回應因不知情而造成的傷害感到非常抱歉，與林先生已無往來。對此，通靈大師江嘉葉也發聲直言陳綺貞明年運弱，若真的對方正宮有反擊告她，一定要小心應付，否則是會吃大虧的。

江嘉葉稱陳綺貞外表甜美，氣質佳，活潑有禮，事實上她的本性和外在的表現是不一樣的，她兩頰豐滿有力，掌權慾很強，意志堅強，會去追求她想要的目標，不遺餘力努力不懈，外表好像看似輕鬆無爭，事實上會在家裡不斷鞭策自己，對自己所追求不論是事業、感情、生活都極盡努力爭取得到，她的精神毅力令人佩服。

她說陳綺貞只要命格中運勢走強，一定大放異彩，成功在眼前，只可惜她的運勢一路走來坎坎坷坷，兩下顎無力，財運薄弱，鼻樑有氣無力，事業運不夠強，但幸好她額頭飽滿寬廣，因此在事業上會有一定的成就，在歌壇上也會有一定地位。

而陳綺貞唇形豐滿有氣，感情豐富，對情愛會付出專心和真心，只是婚姻宮不美，很難得到婚姻的保障，這次被拍到深夜和眼鏡男擁吻，遭正宮嗆告，對此江嘉葉也透露陳綺貞明年運弱，若正宮真的開告，一定要小心應付，否則是會吃大虧的。

(中時電子報)