自古以來，勞宮穴就是醫家治療神志與心病的特效穴，舉凡失眠、抑鬱、心煩、神經衰弱等困擾，經常點按勞宮穴都能幫上忙。

勞意指勞作，宮則是宮殿，勞宮穴是手厥陰心包經的滎穴。心包經主治胸腔、心臟、胃、神志方面病症，作用是保護心臟；滎穴則代表脈氣從此處開始增強，因此刺激勞宮穴有助強化心包經，減少外邪對心臟的傷害，從而泄心火，讓思維恢復清晰，焦急、浮躁的情緒也得以重現平和。

古裝劇中常可見某些角色手握兩顆核桃或圓球在掌心打轉，看似無聊之舉，其實這個動作正可刺激勞宮穴，收到養身健體之效。

促進腸胃蠕動，解便秘

勞宮穴位於手掌的胃腸反射區，體質偏熱、口乾舌燥、尿量少、常便秘的人，平日可用拇指以旋轉方式按壓另一掌勞宮穴約30秒，其餘四指則放在手背後支撐，直到掌心產生微熱感，有助和胃祛濕、增強體質。

尤其在每日清晨7點，人體氣血循行節律正從大腸經轉至胃經，此時按摩勞宮穴一會兒，可促進腸胃蠕動，進而緩解便秘困擾。

適應症

心絞痛、嘔吐、口瘡、手汗、手指麻木、手掌搔癢、中暑

簡易取穴

握拳屈指，中指指尖對應的掌心中央位置即為勞宮穴，雙手各一。

自我按摩

以拇指指尖、指腹按另一手勞宮穴至略感痠麻。每日早晚、左右手各按1～3分鐘，可改善手麻、手部冰冷。

午後輕按勞宮穴2分鐘，可紓緩心臟疲勞，提神醒腦、擺脫昏昏欲睡。

溫灸建議

利用零碎時間徒手按揉溫熱即可；睡前可將兩手勞宮穴互相摩擦，促進睡眠。年長者可坐下，用掌心的勞宮穴搓腳心的湧泉穴，同時刺激勞宮、湧泉兩穴可使心腎相交，改善老年人常見的失眠、高血壓症狀。

圖／康健雜誌

位置

位於掌心橫紋中央，第2、3掌骨間，中指所對應掌心位置。

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(中時電子報)