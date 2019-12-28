刷臉不只可以解鎖手機，現在還能買保險了！因應FinTech世界趨勢，中國人壽宣布，12月25日正式獲得金管會「行動投保辦理身分認證程序業務試辦」同意，應用人臉辨識技術於投保流程中，領先業界邁入「刷臉投保」，預計最快明年2月試辦，若6個月試辦成功後，其他保險業者也可沿用。

過往民眾在投保新契約時，業務員需要確認保戶是否為本人，身份確認及行政作業流程不但繁複耗時，還因留下紀錄有限，日後可能產生爭議，這一直是保戶與保險業者共同的困擾。

中壽為保障保戶權益，優化投保體驗，與政治大學金融科技研究中心共同合作將人臉辦識技術應用於行動投保，可以有效確保當事人身分的正確性，降低道德風險疑慮以及未來消費爭議的發生。

在兼顧安全、風險、技術及便民前提下，中壽將人臉識別與中壽行動投保系統(i-Easy)結合，在既有的行動投保流程中加入人臉辨識身份認證機制，提供保戶身份確認方式新選項，保戶只要首次完成人臉註冊後，未來再次投保時，都可以快速辨識保戶身份。

在執行面上，數位應用發展部副總經理宋健榮表示，金管會同意先試辦6個月，為提升嚴謹度，前2個月先在公司內部，針對3600名員工試驗，預計最快明月可提供一般保戶刷臉投保服務，未來保戶只要首次完成人臉註冊後，若想再次投保，都可以快速辨識保戶身分。

中壽做為業界先驅，充分展現數位創新的活力，此次獲得試辦資格，進行範圍性實驗，導入此機制後將可大幅減短服務流程，為保戶帶來安全、便利與保障。

隨科技不斷進步，中壽除應用於行動投保，也期許未來能將生物辨識技術導入許更多場景的開發應用，例如： 在保戶服務、會員登入、網路投保等，保戶可以刷臉進行身份認證，快速完成服務，讓科技的便利帶給保戶有溫度、更美好的保險體驗。

(中時 )