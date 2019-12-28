德州儀器（TI）宣布自2020年底前取消IC通路商大聯大、文曄代理權後，擔心未來交期更長及斷貨問題恐怕加劇，因此ODM廠正全面啟動「去TI化」，法人指出，目前茂達（6138）、矽力-KY（6415）及致新（8081）等IC設計廠皆已經開始進入產品驗證，最快可望在2020年上半年開始量產出貨，取代德州儀器部分零組件供貨。

德州儀器先前宣布將把亞洲IC通路代理商大聯大、文曄的代理權收回，轉向直接向客戶供貨，由於大聯大已經與德州儀器合作近40年，因此消息傳出後，不僅讓通路商錯愕，更讓ODM廠震驚。

在德州儀器分手大聯大及文曄消息傳出後，ODM廠為了確保未來零組件供貨無虞，已經啟動了「去TI化」，因此除了部分外商入選新晶片供應鏈之外，取代德州儀器的IC設計廠莫屬茂達、矽力-KY及致新等類比IC廠商。

供應鏈指出，當前ODM廠已經選定茂達、矽力-KY及致新等類比IC廠分別就脈衝寬度調變（PWM）、電源管理IC（PMIC）、線性穩壓器（Linear regulator）等產品進入2020年新產品認證，且過去難以取得訂單的電源開關（Switch）現在也希望各家廠商送樣認證。

據了解，德州儀器屬於IDM廠，因此製造、封裝及測試都一手包辦，在產能供給有限情況下，交期本來就比IC設計廠較久。供應鏈指出，由於德州儀器交期長，在台灣IC設計廠產品效能不輸德州儀器狀況下，自然會選擇交期短、價格相對低的台灣IC設計廠供應鏈。

法人指出，國內類比IC廠的技術實力目前在全球各大廠商當中僅次於歐美，且遠勝於陸廠，部分產品更與歐美大廠齊名，近年來由於5G、物聯網、車用電子及人工智慧（AI）等新應用爆發，使歐美IDM大廠產能供給遠不及市場需求，因此讓台灣IC設計廠在先前缺貨風暴中搶下不少訂單，也讓全球更認識茂達、致新等廠商實力。

茂達2019年前11月合併營收達41.24億元，改寫歷史同期次高。

法人看好，茂達在獲得ODM廠的2020年新機種訂單後，2020年業績將可望更上一層樓，再創新高可期。

(工商時報)