華容（5328）應主管機關要求，公布11月損益自結數，單月稅後純益300萬元，每股稅後純益0.02元，與去年同期相較，順利轉虧為盈。

華容近日漲勢剽悍，股價順利收復票面價，但也應證交所要求，公布11月損益自結數，公司11月營收達7,500萬元，稅前盈餘400萬元，稅後純益300萬元，每股稅後純益0.02元，去年同期每股稅後淨損0.01元，與去年同期相較，華容順利轉虧為盈。

華容為塑膠薄膜電容公司，本業已經連續第四季虧損，最近三季本業虧損幅度收斂，第三季在業外獲利挹注之下，致單季轉虧為盈，稅後小賺400萬元，每股稅後純益0.03元，然而累計前三季仍然處於赤字狀態，每股稅後淨損0.16元。

由於股價相對偏低，被動元件族群在龍頭股國巨（2327）重返400元整數大關之下，拉高類股比價空間，華容因股價位階較低，成為買盤簇擁標的，27日獲利回吐賣壓湧現，統計華容自11月以來，波段漲幅高達47.48％。

另華容自30日起，將採分盤交易。

(工商時報)