崇友（4506）有效庫存訂單4,100台，合約金額約48億元，未來兩年陸續完工認列營收，2016年拿下臺大醫院汰舊換新電梯訂單1.6億元，最快2020年首季完工認列營收，2020年新梯、汰舊換新及維保三事業成長；法人估，2020年營收年增2％～3％。至於2021年，將邁向大筆訂單的完工認列高峰，營收上看50億元攀新高。

此外，崇友棄守大陸電梯市場，2019年起開始耕耘東南亞市場。崇友表示，崇友已將一般電梯兩台銷往越南胡志民市，試探市場水溫，同時與馬來西亞地產商洽談崇友自有品牌「堅尼西斯」高速梯打算銷往當地，對方開始詢價，如果成交，訂單金額約7、8千萬元。

崇友前三季EPS從2018年同期2.73元攀升至2.95元，前11月合併營收38.87億元，年增5.57％而為同期次高。

崇友主管27日出席法說會表示，崇友2019年超過千萬元的大型建案金額7、8億元，崇友拿下北捷公司捷運新店線古亭站出入口電扶梯四台，2019年第三季完工認列營收，又拿下板南線出口入增設電扶梯66台，金額2億多元訂單，預計五年後完工認列營收。第四季大型建案出貨金額8、9千萬元。崇友12月出貨近4億元，2019年可年成長2％～3％。

崇友表示，崇友2020年新梯銷售目標從2019年2,100～2,200台增加至2,200～2,300台。2019年前11月汰舊換新電梯台數320台，全年預估360台，台數雖比2018年397台少，全年銷售金額4.3億元高於2018年4.1億元。主因是汰換新梯很多都是高速梯，單價及毛利率較高，高速梯2019年占營收比重約10％。

此外，崇友2019年推雲端電梯監控系統，鎖定近兩年銷售4千多台電梯客戶，目前完成160台建置雲端電梯監控系統，也會持續開發21層以上高速電梯。

崇友指出，崇友2020年汰舊換新台數目標突破400台，維修保養收入2019年首度突破17億元，年成長3％～5％，2020年也會維持年增3％～5％，三大事業2020年持續成長，2020年營運優於2019年。

(工商時報)