愛地雅（8933）2019年四次共8億元私募案、一口氣全數募集完成。其中，除了燿華電子（2367）認購面額3.4億元外，策略性投資人名單中、意外出現廣華-KY（1338）董事長余澤民，其以個人身分認購2.4億元私募額度，加上愛地雅既有股東－富喬（1815），私募案完成後，愛地雅背後將有三大上市櫃公司的堅強股東陣容做靠山，力拚谷底翻身。

愛地雅因認列美國轉投資公司ASE及ASI的股權損失、以及應收帳款債權，合計5,546萬美元、折合新台幣約17.11億元的投資損失，2019年第三季淨值僅剩3.63元，2019年股價最低跌至3.55元，因而決議減資三成彌補虧損。

愛地雅為充實營運資金及償還借款，近期辦理普通股8,000萬股現金私募案，每股面額10元，實際私募價格訂為每股5元，本月26日已完成募集。

以愛地雅私募完成後的股本23.4億元來計算，包括富喬、燿華及廣華-KY董事長余澤民的持股，分別達14.16％、14.51％及10.24％。三大股東全數持有超過10％以上，進一步考量私募需閉鎖長達三年期間，顯示三大股東對愛地雅長期營運前景的正面態度。

愛地雅對此表示，除了三大股東之外，包括董事長張元賓個人也參與私募認購1億元，總經理及董監事也參與認購，顯示包括主要持股的張家、經營團隊，都對愛地雅的長期營運具高度信心，有機會在大股東、經營團隊的齊心合作下，帶領愛地雅營運從谷底翻揚。

值得注意的是，廣華-KY董事長余澤民以個人身分成為愛地雅持股10％以上大股東。愛地雅指出，由於廣華-KY為中國最大的汽車內飾零組件製造商，年營收規模超過新台幣80億元以上，更以表面塗裝、水轉印等加工技術見長，與目前愛地雅本身烤漆、噴塗等製程就有高度相關。

據悉，兩家公司不但都在中國東莞有工廠，有機會透過廣華-KY在汽車產業生產製造管理上的成功經驗，在未來透過雙邊合作下，提升愛地雅的生產效率及良率，甚至透過雙方業務引薦及策略聯盟合作下，協助雙方分別切入電動汽車及電動自行車市場，可謂是真正的強強聯手、共創雙贏的機會。

(工商時報)