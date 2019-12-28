東生華（8432）搶攻精準醫療商機！27日與酷氏基因簽約，取得其第一個產品安蓓基因檢測的台灣獨家專屬代理權、東南亞區域的優先承購權，雙方合作的項目為子宮內膜癌的篩檢輔助工具。

酷氏基因是2018年自臺北醫學大學衍生的新創公司，致力於子宮內膜癌的檢驗試劑開發，專注於表觀遺傳學（Epigenetics）的研究，不斷在DNA甲基化研究領域中尋求更多應用的可能性，第一項產品就是開發子宮內膜癌檢驗試劑－安蓓基因檢測試劑（MPap）。

根據最新2016年的癌登資料庫，台灣子宮內膜癌發生率每10萬人約20.83人，2016年新增案例為2,462人。

子宮內膜癌最常見的初始症狀，為異常子宮出血及子宮內膜異常增生，其他可能出現的症狀包括解尿疼痛、骨盆痛等。子宮內膜癌目前主要的篩檢及確診，都是透過侵入性的內膜採樣手術，但這類型高侵入式的檢測容易造成受檢者不適，以及因採檢引起的出血等風險，進而影響受檢率。

積極布局精準醫療領域的東生華，年初已與美商CellMax Cayman旗下CellMax Life（合度精密生技）簽訂經銷合約後，此次與酷氏基因合作，取得其第一個產品安蓓基因檢測的台灣獨家專屬代理權、東南亞區域市場及未來酷氏基因新產品的優先承購權，讓東生華基因檢測的產品組合更加豐富。

(工商時報)