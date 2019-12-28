杏一近年營運概況

杏一（4175）受惠線上線下通路成功整合，第四季又有旺季效應加持，法人預估全年營收將衝破50億元新門檻，EPS有達4.7元的新高實力，給予股價正面評價，預期明年在營運維持成長，不排除獲利有挑戰半個股本機會。

杏一總經理蔡德忠表示，因應高齡化社會的來臨，集團斥資14億元興建的新智能物流中心，預計明年第二季啟用，未來將可支應450家門店的需求；不過有鑑於「懶人經濟」將成趨勢，未來貨品可能不用經過店面而直接送達消費者手中，杏一也規劃在中南部興建第二座倉儲，未來也將朝全方位醫療用品通路商邁進。

營運表現耀眼的杏一，前11月營收已達47.49億元，超越去年全年表現，年成長率13.85％，由於前三季EPS已達3.4元，法人預估第四季業績可望是全年最高表現，也將帶動獲利同步創新高。

杏一目前在兩岸共計有266家門市與21座商場，集團分成四大事業群，包括門市營運事業群、商場營運事業群、批發代理事業群、海外營運事業群；未來每年規劃門市家數增加10％，並力拚業績每年維持雙位數成長。

法人認為杏一因營運已具經濟規模，毛利率約31％，高於一般業者，在人口老化趨勢，及進一步跨足電商與新建物流倉儲，整體營運綜效可望再提升下，明年EPS有機會達5元以上。

蔡德忠表示，因應高齡化社會的來臨，每年產業的自然成長就有6～7％，該公司受惠專業的累積，加上產能與通路的擴充展現效益，其成長率能也優於產業平均。

此外，杏一近年也積極導入數位轉型，現階段Line官方好友累積達40萬7,714人，LINE會員綁定人數達36萬5,438人，綁定率達89％，綁定的會員每月到店平均達2.4次，高於一般會員的1.6次，初估會員帶動2％的營收成長動能。

(工商時報)