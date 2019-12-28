宇峻奧汀（3546）今年受惠於IP策略奏效、營運表現亮眼，前三季每股盈餘達3.14元，公司表示未來將持續擴大與IP有關的合作項目，旗下的行動遊戲也將持續擴展海外市場，加上與智冠（5478）集團子公司遊戲新幹線聯合發行的三國經典手遊《三國群英傳M》上市在即，因此樂觀看待明年表現。

法人指出，《三國群英傳》為宇峻著名IP，其線上版累績註冊用戶超過2千萬人，台灣市場銷售單月最高達新台幣5～6千萬元，中國達8千萬元。此次公司自行開發成手遊《三國群英傳M》，移植舊端遊架構至手機平台，可望吸引眾多老玩家回籠。該作品預計一月中進行封測，2020年第一季上市，看好遊戲旺季來臨，加上手遊市場復刻懷舊經典IP風潮，有望帶動宇峻明年營運明顯增溫。

此外法人表示，中國遊戲市場規模達379億美元，雖然去年中國政府凍結遊戲版號，使整體成長停滯，但隨著年底恢復版號發放，加上嚴格審查下，小廠逐步淡出，趨向大者恆大局勢。而宇峻過去與中國開發商及代理商具有良好合作關係，看好宇峻經典IP仍具高價值，未來在IP授權、遊戲授權表現值得期待。

《三國群英傳Online》15年來遊戲在兩岸三地累計營收達40億元以上，上市初期採月費制一年營業額達2億元以上，後期加入免費商城制後成長到5億元，對於這次端遊走向手遊，期望喚回老玩家、並進一步招進新玩家，同時承諾《三國群英傳M》會是長期經營的產品，也期望手遊能達到端遊的水準。宇峻也強調，單機版的三國群英傳第八代正在持續開發中，並沒有因為手遊版而取消經典作品的開發。

展望2020年宇峻表示，自製遊戲包括手遊及單機遊戲等大作將陸續推出，IP授權亦將展露成效，對於IP佈局、自製產品透過持續擴展內容與推展至新市場，穩定的提高營收，且將展現積極海外市場擴展的能力與動力，長線佈局未來可望再創佳績。

(工商時報)