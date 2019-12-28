眾所矚目的第3場2020總統大選電視政見發表會，延續前2場的氣氛，依然是砲火猛烈，最吸引觀眾注意的焦點莫過於從前2場韓、蔡交鋒，到第3場則轉化為韓、宋圍攻蔡英文。港媒分析稱，過去宋曾擔任APEC特使，與蔡關係不錯，因此宋對蔡的抨擊會更犀利。而韓宋左右夾攻下，更凸顯過去3年來對民進黨的惡感深重，只要此一惡感能持續到投票，蔡得票數就會大減。

據《中評網》分析，第3場政見會不只是國民黨候選人韓國瑜砲火猛打蔡英文，親民黨宋楚瑜也把砲口轉往蔡身上，蔡整場政見會幾乎都是被韓、宋左右夾攻。

韓國瑜砲火猛，對於深藍支持者很有號召效果，畢竟深藍支持者對於蔡政府已經忍耐了3年多，對民進黨有諸多不滿。

分析指出，韓國瑜3場政見會都強打蔡英文與民進黨派系的問題，最後一場直接點出就是新潮流的陳菊、邱義仁、蔡其昌等所有在上位的人。韓打派系的問題由淺到深，最後直接點出派系跟人物，這不只讓國民黨支持者聽得很有感覺，可能連民進黨內非新系也會心有戚戚焉，也造成分化綠營內不同派系的效應。

蔡英文則把韓國瑜「草包」形象強化，嘲諷韓是「韓總機」，以及與馬英九團隊連結，再度強化韓與「633團隊」關係，其策略是把韓跟馬英九團隊掛勾。兩人都打試圖喚起民眾對兩黨執政的惡感，但韓蔡這樣的策略很可能有利宋。

分析說，蔡英文在最後一場政見會被韓、宋左右夾攻，宋楚瑜還穿著博士畢業服暗酸蔡英文博士學歷問題，這畫面堪稱一絕。宋又攻擊蔡英文的兩岸政策，讓觀光客進不來，連計程車司機都抱怨賺不到錢。這兩點恐怕是蔡英文的痛點，宋楚瑜是蔡英文任用過的人，果然知道蔡弱點。

宋楚瑜直接點出蔡英文執政裡年金改革以及兩岸政策最讓人民不滿，這兩點其實是宋要爭取泛藍支持的策略運用。蔡英文執政這項政策是讓藍營支持者最不滿的地方，宋希望藉由這兩點攻擊蔡，吸引不願意支持韓國瑜的泛藍選民支持。

分析最後指出，在韓國瑜、宋楚瑜雙面夾攻下，民眾聽起來會感覺蔡英文執政成績都是負面，原本中間選民想支持蔡英文的人，可能會遲疑。宋韓接著還打出人民「感動牌」，兩人果然在演說上非常厲害，能強硬批評，也能溫馨軟化選民。

接下來29日還有一場電視辯論會，可以預期雙方的攻擊火力將會更猛。

(中時電子報)