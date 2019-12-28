布吉納法索軍事基地遭攻擊 伊斯蘭國宣稱犯案 07:132019/12/28 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 西非國家布吉納法索的軍事基地24日遭到攻擊、導致多人死傷，伊斯蘭國（IS）今天宣稱犯案。 路透社報導，伊斯蘭國西非省（Islamic State West Africa Province, ISWAP）發布聲明指出，所屬1名成員駕駛裝置炸彈的車輛、衝撞蘇姆省（Soum Province）北部一處軍事基地並引爆炸彈，造成多人死亡受傷。 (中央社) #伊斯蘭 #軍事 #基地 #伊斯蘭國 #西非 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 回不去了？華郵：陸已失去台「天然獨」世代 - 國際 全球首創！打敗非洲豬瘟 陸有方法了 - 國際 布吉納法索軍事基地遭攻擊 伊斯蘭國宣稱犯案 - 時事 - 中央社 研究：間歇性斷食法有助長壽 飢餓感作祟難持久 - 國際 - 中央社 豬肉貴到嚇人！陸人改吃牠 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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