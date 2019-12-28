西非國家布吉納法索的軍事基地24日遭到攻擊、導致多人死傷，伊斯蘭國（IS）今天宣稱犯案。

路透社報導，伊斯蘭國西非省（Islamic State West Africa Province, ISWAP）發布聲明指出，所屬1名成員駕駛裝置炸彈的車輛、衝撞蘇姆省（Soum Province）北部一處軍事基地並引爆炸彈，造成多人死亡受傷。

(中央社)