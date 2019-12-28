國民黨2020大選候選人在年輕族群被視為較弱的一塊，國民黨青年部副主任詹為元表示，年輕族群中因為同儕間都在黑韓，使得要表態支持韓國瑜都會很害羞，面對選戰倒數階段，要想盡辦法突破這樣的壓力打入年輕族群，有了討論後就可能出現改觀產生正面影響。

詹為元接受《中評社》訪問時表示，網路上時常有韓國瑜負面資訊，加上香港事件衝擊所產生的「亡國感」，使得韓國瑜在年輕族群方面為較弱勢的一塊。因此，在民調蓋牌前，韓國瑜的支持度的確較弱後給蔡英文。

詹為元分析，國民黨過去的問題是沒辦法打進年輕人，很多年輕人不知道國民黨在講什麼，不過韓國瑜已經有所突破，利用年輕人的語言、自嘲的方式拉近距離，而非教條式地訴說青年政策，像是日前上的網路節目博恩夜夜秀，自嘲自己是「韓導」，之前的青年座談，也不斷跟青年做連結。這樣的方式讓年輕人在遇到韓國瑜時不會直接認定「你就是草包」不聽你講，讓青年用另一個方式傾聽政見。

詹為元強調，雖然民調測不出來韓國瑜突破過去無法打入年輕人能加多少分，但從博恩夜夜秀已超過300萬人次點擊，不管喜歡、不喜歡韓國瑜的年輕人都有機會認識韓國瑜，10個當中若有1、2個因此接受韓國瑜對於韓國瑜就是加分。

談及選戰倒數該如何衝刺年輕族群選票？詹為元指出，韓辦方面將會讓韓國瑜持續與年輕人常看的知識型網紅合作，保持於年輕族群的接觸頻率，國民黨方面則會號召45歲以下的立委舉辦年輕人相關活動，同時也會邀請年輕人來錄影為什麼支持韓國瑜、國民黨，透過溝通比較沒有政治味的方式持續與年輕人聯繫。

他個人還建議，年輕族群因為同儕之間都在黑韓有壓力，使得許多人要講支持韓國瑜都很害羞，最後階段韓國瑜應想辦法突破這個同儕間的壓力，讓黑韓者不要那麼討厭他，支持者不必擔心被排擠，使韓國瑜在年輕族群能被討論，有討論就可能改觀產生正面影響。

(中時電子報)