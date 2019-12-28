2020總統大選僅剩下14天，最新民調出爐，民進黨「蔡賴配」以48.2%」，領先國民黨「國政配」的20.3%、親民黨「瑜湘配」10.3%。有網友對此結果不敢置信說：「說個笑話，去年高雄市長選前民調：陳其邁領先～再加一個笑話：2012年蔡英文領先馬英九20多趴。」

據政論節目《關鍵時刻》公布的《美麗島電子報》民調顯示，蔡賴配以48.2%領先國政配的20.3%、瑜湘配10.3%。以上次投票率66%來計算，並以得票率推估，蔡英文獲得680.6至713.9萬票，領先韓國瑜的419.1至449.9萬票、宋楚瑜則為134.6至169.2萬票。

名嘴李正皓驚訝表示，韓國瑜的推估得票數，比2016年總統選舉國民黨候選人朱立倫的381萬票還要高，如果韓國瑜運氣好的話，有可能拿500萬票，國民黨主席就是韓國瑜了。

名嘴吳子嘉則表示，蔡英文上次拿689萬票。這一次拿的票跟上次差不多，得票並不是很理想，因為今年有168萬首投族，有6成以上支持蔡英文，表示投票率很低。而韓國瑜有魅力，得票會比朱立倫高。

(中時電子報)