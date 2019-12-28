遭縱火？北投出租套房女子燒成焦屍 06:192019/12/28 中時電子報 高德順 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北投出租套房火警 女子燒成焦屍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市北投區今天凌晨發生出租套房火警，警消搜索現場發現一具女性焦屍，起火原因還有待警方追查。 警方凌晨三點獲報，位在北投區中和街的一棟大樓發生火警，大樓6樓的出租套房竄出熊熊火勢，警消隨即於20分鐘控制火勢，但進入火場搜索時，赫然發現一具女性死者，身體已呈現焦黑，身分待查。 附近鄰居聲稱，案發前曾聽到爭吵聲，是否與火警發生有關連？警方表示目前無法確定，必須由火調人員調查釐清。 (中時電子報) #發現 #警消 也許您會感興趣 推薦閱讀 內政部「加強宣傳」警消加薪利多 耿繼文：麥擱騙！ 15:482019/12/24 社會 7旬翁死守友人家門癡等48小時討債 警苦勸回家 16:382019/12/26 社會 三星堆三號祭祀坑嶄露頭角 04:092019/12/27 焦點新聞 永信藥廠清洗發酵槽3工人跌落 1重傷2輕傷 10:082019/12/27 社會 伊朗發生5.1地震 鄰近布什爾核電廠 14:102019/12/27 國際 75歲翁為救雞困10米深水井 結局反轉網全傻眼 11:422019/12/27 社會 中華泛藍協會：反滲透法將發生嚴重寒蟬效應 14:372019/12/27 政治 朱雲鵬：台商回流 房地產發生三大效應 13:142019/12/27 財經 心痛！相隔不到百米 2隻保育綠蠵龜擱淺死亡 17:152019/12/27 社會 失落千餘年 墨西哥發現馬雅古文明大型宮殿 20:302019/12/27 國際 社會熱門新聞 視訊聖誕夜出差女友 驚見「姊夫躺床」入鏡綠爆 - 社會 妻難得赤裸臥床 夫提槍臥射卻哭了 - 社會 荒唐老爸跟寶寶搶奶 夫妻邊哺乳邊嘿咻 - 社會 遭縱火？北投出租套房女子燒成焦屍 - 社會 寂寞人妻約愛愛 老公出差突返家竟哭訴：被上了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。