台北市北投區今天凌晨發生出租套房火警，警消搜索現場發現一具女性焦屍，起火原因還有待警方追查。

警方凌晨三點獲報，位在北投區中和街的一棟大樓發生火警，大樓6樓的出租套房竄出熊熊火勢，警消隨即於20分鐘控制火勢，但進入火場搜索時，赫然發現一具女性死者，身體已呈現焦黑，身分待查。

附近鄰居聲稱，案發前曾聽到爭吵聲，是否與火警發生有關連？警方表示目前無法確定，必須由火調人員調查釐清。

(中時電子報)