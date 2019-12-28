有「國師」美名之稱的星座專家唐綺陽，才剛公布完12星座2020上半年的完整運勢，自己卻親身印證了星訊的影響下帶來的劫難，她因為穿錯了鞋子，不小心慘摔，更意外跛腳無法走路，還得靠兩個人幫忙推「輪椅」才能行動，因為發生此意外，唐綺陽驚吐在2星座的雙重影響之下，她的傷勢才如此「好厲害」，她也因此告誡：「運勢需注意健康的人要多小心注意啊！」

唐綺陽在臉書上說「我因穿錯了鞋，昨下午時左腳拐了一下，在電視台前摔一大跤，直接變掰咖.....😭 」她更透露是火星天蠍的急躁、受傷，跟上升獅子的「健康不佳」兩個相加之下帶來的劫難...。她更以此呼籲網友：「總之，運勢需注意健康的人要多小心注意啊，明年上半運勢沒看的人趕快去官網點開來看吧。」

而唐綺陽摔到後，她表示當時是靠工作人員出動電腦椅「運送」她到攝影棚、去醫院照X光、回家。之後她在家行動「都靠電腦椅滑來滑去」，她因此笑稱「真是好詭異的感覺」，並且標示這是「＃年底的跛腳人生＃但願否極泰來」。

PO文一出後，許多網友看了好心疼給她安慰，還因此意外引出許多人貼出腳傷照片，「老師你不孤單哦！我也是月初扭到腳就骨折成這樣，只能待在家裡很悶，我魔羯座的」、「天蝎真的很衰，也是腳受傷，還差點就沒命了」、「真的好準！也是天蝎的我，聖誕那天登山後下山，第一次扭傷腳」...而這也讓唐綺陽看傻，留言回覆說「我的天啊，大家受傷的狀況也太多了吧（傻眼了）」。

(中時電子報)