總是不吝嗇分享存股經驗的阿財，成功說服許多親友跟進，本刊記者就採訪到阿財的同窗好友跟著學習存股的經驗談。

在台北電視台擔任節目企劃的傑瑞，也深受阿財的存股心法影響。阿財和傑瑞是大學麻吉，原本對投資一竅不通，除了定存，只有在銀行理專推薦下買過基金，結果認賠出場。

六年前，傑瑞聽到阿財說他在「靠存股準備養老金」，也開始跟進。「阿財沒藏私，教我開戶看盤、計算殖利率，提醒我只要殖利率連續幾年超過5％，就可以作為投資參考標的。」

當時，傑瑞買進阿財推薦的中華電、中鋼、中碳、裕民、台塑等，「中碳和裕民雖然都買在超高點，但就放著領股息；中華電則一直持續買進當存股。此外，我因為喜歡去好樂迪唱歌，還在好樂迪50元時買了幾張，今年賣光了，有小賺一筆。」

個性靦腆低調的阿財，十分樂於和親友分享存股經驗。（圖／李蕙璇攝）

傑瑞除了閱讀阿財推薦的財經類書籍，也常到書店翻新書自我學習，只要覺得觀念與投資方法新穎就買回家研究，加以嘗試驗證，之後分批買入中信金及台新金，「資金不多，沒花太多時間管理。」

目前傑瑞擁有中華電、中碳、中鋼、裕民、台塑與中信金、玉山金等約100張股票，市值約500萬元，去年領到約20萬元股息。

而在兩年前，阿財也把看過的財經書籍，送給想學存股的學姐Emma，並推薦中信金、玉山金、兆豐金、合庫金等四檔金融股，還以EXCEL提醒Emma買入及配股息的期限。

Emma依樣畫葫蘆，在玉山金21元、兆豐金27元時，各買進10張，一個月後領到約二萬五千元股利股息，投資報酬率約5％，持續至今，目前手上還握有華南金、合庫金。（待續）

阿財和傑瑞推薦想要存股的人，可以先閱讀老農夫、溫國信、陳重銘、周文偉（華倫老師）、艾蜜莉、蘇松泙等人的著作。（圖／傑瑞提供）

阿財存股心法

1、有閒錢就持續買進

2、核心持股不超過10支

3、投資報酬率要5％以上

4、投資標的首選各產業的績優股，並建議以傳產、民生必需品與金融等類股為主，盡量不碰高科技電子與生技生醫產業

5、每2至3年檢視投資績效，如果獲利不如以往（例如中華電信、中鋼、統一、國泰金、富邦金），就更換標的

6、面對小波段價差，要能忍住，把眼光放遠。除非有財務需求，否則不輕易賣掉確定的存股標的物

存股素人 阿財

年紀：47歲

學歷：大學文學碩士

股齡：20年（存股約10年）

存股：最高存股市值約500多萬元；現有40～50張，市值約450萬元。

股利股息：每年約30萬元

投資報酬率：約5~6％

不動產：租屋中，已賣掉數10張股票作為買屋頭期款

買股總覽：台塑、台化、台泥、兆豐金、玉山金、中碳、裕融

南亞、亞泥、統一、統一超、華邦電、旺宏電、台積電、台達電、聯電、華碩、鴻海、宏碁、國泰金、富邦金、中信金、中華電信、中鋼

存股素人阿財

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(中時電子報)