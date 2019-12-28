NBA選秀狀元錫安威廉森(Zion Williamson)至今仍未上場打球，好消息是他季外的右膝手術應該不會影響未來的戰力，他本人對復健進度保持樂觀。威廉森說鵜鶘球團還教導他修正走路與跑步的姿勢，以調整他身體的動能傳遞。

調整站姿、走路與跑步是要減輕體重帶來的負擔，這在膝蓋開刀的人相當常見。然而也有球迷擔心威廉森體重太重了，身高198公分卻重達129公斤(285磅)，要保持靈活度也許應該減個幾磅。

俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)身高216公分，剛進入NBA時才301磅且渾身肌肉(體脂率僅10%)。與歐尼爾一樣，這副重量級體格是威廉森無窮力量的來源，但他的膝蓋不知能否負荷職業籃球長期的折騰。

威廉森目前可以進行基本訓練，預計新年後開始五對五練球，他表示信任球團並全力配合復健。威廉森4場熱身賽場均23.3分、6.5籃板、投籃命中率71%。還好他今年才19歲，鵜鶘不需要急著把他推上前線。身為狀元，他菜鳥球季年薪已有975萬美元。

(中時電子報)