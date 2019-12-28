還記得2013年在台灣人氣紅不讓的黃色小鴨？現在黃色小鴨「游」進華山文創園區開展囉！牠的爸爸荷蘭籍藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）怕小鴨無聊，也帶著月兔、神戶蛙、抱抱象等共11件作品讓療癒動物園更熱鬧！小朋友可在大型的動物氣墊蹦蹦跳跳、大打枕頭戰，大朋友也能擺出各式Pose盡情拍照打卡，，享受藝術與生活零距離的趣味體驗。

《神戶蛙》從美術館工作中偷跑出來，埋伏在建築物上，張望著各個角落。

「我把動物FUN放大了！霍夫曼的療癒動物園」由時藝多媒體策展，將荷蘭籍藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman），從50多件作品中挑選出11件作為此次療癒動物園的主角，從戶外裝置轉移至室內空間，透過超大尺寸作品中的各種動物，或是童年玩偶造型，喚起似曾相識的驚奇感與美好記憶。

霍夫曼果然天真童趣、創意力十足！首先在展區門口會看到用綠色樹葉般堆黏的巨熊，大剌剌地坐在粉紅馬蹄條，提醒大小朋友要睜大眼看展囉！進入動物園前，要先脫鞋子，也要穿上襪子，才能在滿滿氣墊裡的動物園盡情玩耍。

《泰晤士河馬》張著大眼探頭，帶來大小朋友無限驚喜。

來看看這次療癒動物園中有什麼亮點？曾環遊17個城市的《黃色小鴨》，也曾在2013年游進基隆、桃園、高雄過，這是霍夫曼最知名的作品之一，靈感來自於浴缸中開心玩耍的玩具。現在你可以爬上黃色小鴨上，原來牠很大，一點也不「小」。

2014年在桃園地景藝術節展示的《月兔》，這次也重登華山囉！

2014年在桃園地景藝術節展示的《月兔》，霍夫曼以嫦娥與玉兔的傳說故事進行發想。白色底、繽紛色塊組成的玉兔，懶洋洋地仰躺在山丘上，張開雙臂仰望天空，來這與牠一起賞月、大做白日夢！

抱著枕頭的棕熊《鐵人」可是小小孩們的最愛，可在這裡盡情打枕頭戰。

抱著枕頭的棕熊《鐵人」可是小小孩們的最愛！彷彿剛從美夢中被吵醒，有一臉不悅的起床氣，但依舊是友善好友的象徵。霍夫曼認為，再剛硬的人，都需要顆柔軟的枕頭，也正如我們都有一顆柔軟的心。在棕熊周遭，布滿各式繽紛枕頭，來這裡大打枕頭戰，可別太用力，打到羽毛四散喔！

《胖猴子》這次還以台灣茄芷袋色樣裝扮，果然夠「接地氣」。

另有粉紅雙頰的《抱抱象》、準備跳躍的《神戶蛙》、張著大眼探頭的《泰晤士河馬》同樣吸睛！還有用10000雙夾腳拖製作的《胖猴子》這次還以台灣茄芷袋色樣裝扮，果然夠「接地氣」。這些巨大動物帶著笑容，用溫暖氣墊療癒大小朋友的心。

《粉紅鯨》在展覽初亮相！可進入鯨魚的身體內部，好比是被鯨魚吞進肚子裡的皮諾丘。

值得一提的是，霍夫曼也為本次展覽全新創作《粉紅鯨》也在這初亮相！紫粉相間的大鯨魚內部還有驚奇！可進入鯨魚的身體內部，好比是被鯨魚吞進肚子裡的皮諾丘。對孩子們來說，帶著大大笑容的鯨魚是一個充滿幻想的遊樂場，而成年人也能在這之中暫時脫離現實，找回自己童心。

集結11件經典大型氣墊作品、以彈跳互動樂園方式全新呈現！緊接著就跨年、寒假、農曆春節，歡迎大小朋友來華山看展，除與藝術品拍照，也能在巨大動物追趕跑跳碰！不只「動物FUN放大了」，看完展後，我們的視野也更遼闊了，感受這世界的繽紛與美好。

我把動物FUN大了！霍夫曼的療癒動物園。（影音由時藝多媒體製作，取自YouTube）

我把動物FUN大了！霍夫曼的療癒動物園

日期：2019/12/28-2020/04/05 （除夕休館）

時間：10:00-18:00（17:30最後售票/入場）

地點 : 華山1914文化創意產業園區東2ABC館

(中時電子報)