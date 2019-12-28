下一波東北季風將於下週一報到，氣象專家表示，今年跨年會是冷空氣最強、氣溫最低的時候，台北市最低降到13度，而竹苗以北有可能下探12度，因此跨年夜要特別注意保暖。此外，隔天想迎曙光的民眾，北部、東北部可能會因下雨而受到干擾。

氣象專家彭啟明在臉書的貼文表示，北部在跨年夜（31日）會降至最低溫14度，並會伴隨著下雨的狀況；中部則是早晨有雨，但下到晚上就會停；南部目前看來是不會下雨，不過入夜氣溫降低，要注意保暖；而東部跨年日全天有雨。

而吳德榮在「老大洩天機」專欄指出，下週一、二(30、31日)東北季風來了，氣溫逐漸下降，會在跨年前後迎來最低溫，竹苗以北低溫可降至12、13度，而台北市最低溫也會降到13至15度，因此若有跨年活動的民眾，千萬要注意保暖。此外，元旦想迎接曙光的民眾注意，跨年前後迎風面雲量很多，降雨則可望大幅減少，但北海岸、北部、東半部仍有局部短暫降雨的情形，因此「跨年及迎曙光」活動可能受到干擾。

冷氣團影響 清晨最冷淡水13.4度

(中時電子報)